Palmeiras arranca empate com Cruzeiro no último lance pela final do Brasileirão Sub-20

Em duelo definido até o último lance, Cruzeiro e Palmeiras empataram em 2 a 2 no jogo de ida da final do Brasileirão Sub-20. A Raposa ficou à frente duas vezes do placar na Arena Independência, mas viu as Crias da Academia buscarem o empate. O meio-campistas Tevis e Henrique Silva marcaram para o time mineiro, enquanto o zagueiro Janderson, contra, e o lateral-direito Gilberto fizeram para os paulistas.

Deivid pega ‘pênaltis’

O goleiro do Palmeiras brilhou no fim do primeiro tempo ao pegar tecnicamente dois pênaltis do Cruzeiro. Em chute de Jhosefer, Benedetti acabou tocando no braço. Na cobrança, Gui Meira cobrou e Deivid defendeu. Contudo, o VAR assinalou que o arqueiro do Alviverde se adiantou. Gui Meira, novamente, foi para a bola, mas cobrou igual e Deivid defendeu. Desta vez, valeu e ganhou moral.

Tevis marca no fim do 1º tempo

No entanto, o Cruzeiro ficou a frente no placar. Tevis levou dois na marcação, cortou para o meio e bateu cruzado, na bochecha da rede. Deivid, desta vez, não conseguiu evitar o gol. O Palmeiras, aliás, foi mais incisivo durante a maior parte do tempo, porém sem eficiência.

2ª etapa agitada

A segunda etapa mal começou e o Palmeiras já empatou o placar. Gilberto cobrou falta na área, Otávio espalmou e bola bateu em Janderson, que mandou contra o próprio patrimônio. Contudo, o gol contra não abalou o Cruzeiro, que voltou à frente aos 13 minutos. Henrique Silva acertou lindo chute da entrada da área.

Depois disso, o duelo ficou mais pegado. O Palmeiras tentou o empate, mas parou no goleiro Otávio e na falta de pontaria. O Cruzeiro se segurou até o fim e saía com a vitória até os 50 minutos, quando Gilberto bateu cruzado e contou com desvio da defesa para empatar o jogo e estragar a festa celeste no Independência.

Decisão aberta

Os times voltam a se encontrar na próxima segunda-feira (30/9), às 18h30, no Allianz Parque, onde será definido o novo campeão da competição. Com o resultado, qualquer empate leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer, levanta o troféu.

