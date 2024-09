Bayern, fora, arrasa Werder Bremen. Está em disparada no Alemão

Depois de perder a hegemonia de mais de uma década no Campeonato Alemão na temporada passada para o Leverkusen, o Bayern segue com a faca entre os dentes nesta temporada. Afinal, além de voar na Champions (fez 9 a 2 no Dínamo Zagreb), segue impecável no Alemão. Neste sábado (21/9), ao golear o Werder Bremen, fora de casa, por 5 a 0. chegou aos 12 pontos em quatro rodadas. Dessa forma, com campanha 100%, lidera isoladamente a competição. Além disso, o treinador Vincent Kompany segue com números incríveis: 12 jogos, 11 vitórias e um empate (isso quando jogou com mistão). Seis destes triunfos foram por goleada.

O inglês naturalizado francês Olise (que é filho de argelina com nigeriano) foi o melhor. Boas jogadas, dois gols e uma assistência. Musiala, Kane e Gnabry completaram a surra. Para o Werder Bremen, esta que foi a sua primeira derrota na atual edição da Bundesliga, o mantém com cinco pontos, no meio da tabela.

Bayern, um visitante dominante

O Bayern mandou em campo no primeiro tempo. Para se ter ideia, o Werder, mesmo jogando em casa, teve apenas 26% de posse, Além disso, não deu um chute sequer. O Bayern massacrava: bola no travessão de Laimer, Kane quase marcando de falta e, aos 22, saiu na frente. A defesa do Werder sob marcação alta, saiu mal com a bola, Davis a recuperou na esquerda e rolou para Kane. O inglês viu a entrada de Olise, que bateu para fazer 1 a 0. Aos 32, Olise fez grande jogada pela direita, cortando os marcadores. Assim, chegou ao fundo e cruzou para a conclusão de Musiala. Por pouco Bayern não saiu para o intervalo com vantagem maior. Afinal, Kane perdeu uma chance de ouro.

Construção da goleada

No segundo tempo, o Werder Bremen até que começou em, cima, tentando diminuir a diferença. Mas Vincent Kompany mostrou que não é por acaso que ele é o treinador com o melhor aproveitamento em seus primeiros jogos na história. Afinal, ajustou o time e, num estalar de dedos, construiu a golerada. Primeiro num gol de Kane em passe de Olise, aos 12. Depois, aos 17, om Olise, O francês aproveitou uma espirrada após troca de passes perto da área e fez 4 a 0. Teve mais. aos 20, Gnabry ampliou. No fim, Kimmich mandou uma no travessão. Enfim, está difícil parar o Bayern.

Jogos da 4ª rodada do Alemão

Sexta-feira (20/9)

Augsburg 2×3 Mainz

Sábado (21/9)

Werder Bremen 0x5 Bayern

Bochum x Kiel

Heidenheim x Freiburg

Union Berlin x Hoffenheim

13h30 – Eintracht x Borussia M’Gladbachh

Domingo (21/9)

10h30 – Leverkusen x Wolfsburg

12h30 – Stuttgart x Borussia Dortmund

Domingo (22/9)

14h30 – St. Pauli x RB Leipzig

