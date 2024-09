Juventus e Napoli criam pouco e ficam no 0 a 0 em Turim

Juventus e Napoli empataram por 0 a 0 na tarde deste sábado, em Turim (ITA), pela quinta rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, a Velha Senhora encerrou a partida ocupando a quarta posição na tabela, com 10 pontos. Já o Napoli chegou aos 11, em terceiro. Ambas as equipes, entretanto, devem perder o lugar que ocupam. O empate sem gols foi o terceiro seguido da Juve, que, por outro lado, ainda sofreu gols na competição doméstica.

A Velha Senhora volta a campo em uma semana, quando visita o Genoa, pela Série A. Já o Napoli, pela Copa Itália, recebe o Palermo quinta-feira (26).

Nada de gols na primeira etapa

Após 15 minutos de muito estudo, Juventus e Napoli soltaram seu jogo ofensivo aos poucos. Sendo assim, mesmo sem balançar as redes adversárias, geraram bons momentos na primeira parte do jogo. Por parte da Juve, Nico Gonzalez, em bela cabeçada, por pouco não abriu o placar.

Por parte do Napoli, que perdeu o goleiro Meret aos 34 minutos, lesionado, McTominay e Olivera, já nos acréscimos, quase vazaram a até então intransponível defesa da equipe do norte do país.

Juventus e Napoli mal no segundo tempo

Na primeira metade da segunda etapa cada equipe teve uma boa chance arriscando de fora da área. Logo aos 3, Yldiz bateu cruzado e Caprille defendeu. Cinco minutos depois, Politano mandou uma bomba rente ao travessão.

Mesmo com as equipes se lançando ao ataque, a próxima boa chance aconteceu apenas aos 26, quando Cambiasso arrancou pelo meio e deu na medida para Koopmeiners, que buscou o ângulo e mandou por cima. A partir de então o jogo caiu vertiginosamente de intensidade e, desse modo, terminou sem movimentação no placar.

De positivo a se destacar, a atuação do zagueiro brasileiro Bremmer, ganhando duelos com Lukaku no primeiro tempo e contra David Neres no segundo.

