Inter de Milão x Milan: onde assistir, escalações, arbitragem

Domingão que vai parar a Itália, pois é dia de dérbi de Milão, entre dois dos maiores gigantes do país, Inter e Milan. O duelo entre os últimos campeões italianos ocorre às 15h45 (de Brasília) neste 22/9, no Giuseppe Meazza.

Atual campeã italiana, a Inter de Milão vem de empate com o City, na Inglaterra, pela Champions. Entrou na rodada ocupando o quinto lugar no Italiano, com oito pontos. Mas os milanistas vão mal. Perderam para o Liverpool nas Champions e ocupam apenas o décimo lugar na tabela, com cinco pontos. Dessa forma, entram sob pressão.

Onde assistir

Os canais ESPN e Disney+ transmitem a partir das 15h45 (de Brasília).

Como chega a Inter de Milão

Di Marco segue como a principal dúvida. Afinal, sente dores musculares e desfalcou o time na última partida. Caso não esteja em condições, o brasileiro Carlos Eduardo assume a sua vaga na ala esquerda. No ataque, Lautaro Martínez, que começou no banco no empate com o City, volta ao time titular. Dessa forma, fará dupla com Marcus Thuram.

Como chega o Milan

O técnico Paulo Fonseca está com uma tremenda dor de cabeça para este clássico. Isso por causa do goleiro. Afinal, Maignan se machucou contra o Liverpool e pode não ir para o clássico deste domingo. Mas o que complica é que o substituto Sportiello está se recuperando de lesão. Assim, é muito provável que o terceiro goleiro, Torriani (que substituiu Maignan quando este se machucou contra o Liverpool), tenha de ir para o clássico. No ataque há uma dúvida. Abraham vem fazendo bons treinos, enquanto o titular Morata vem sendo pouco produtivo. Assim, um deles ficará no banco. Contudo, uma boa notícia: Rafael Leão, principal jogador da equipe, treinou neste sábado, nada sentiu e vai para o dérbi.

INTER DE MILÃO X MILAN

5ª rodada do Campeonato Italiano

Data e Horário: 22/9/2024, 15h45 (de Brasília)

Local: Giuseppe Meazza, Milão (ITA)

INTERNAZIONALE: Sommer; Pavard, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Marcus Thuram, Lisandro Martinez. Técnico: Simone Inzaghi

MILAN: Maignan; Emerson, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Loftus-Cheek; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. Técnico: Paulo Fonseca

Árbitro: Maurizio Mariani

Auxiliares: Daniele Boidoni e Alberto Tegoni

VAR: Aleandro Di Paolo

Jogos da 5ª rodada do Italiano

Sexta-feira (20/9)

Cagliari 0x2 Empoli

Verona 2×3 Torino

Sábado (21/9)

Venezia 2×0 Genoa

Juventus 0x0 Napoli

Lecce x Parma

Domingo (22/9)

7h30 – Fiorentina x Lazio

10h – Monza x Bologna

13h – Roma x Udinese

15h45 – Inter de Milão x Milan

Segunda-feira (23/9)

15h45 – Atalanta x Como

