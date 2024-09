Villareal x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

Villareal e Barcelona se enfrentam no início da tarde desde domingo (22), às 13h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Espanhol. Líder com cinco vitórias em cinco jogos, o time catalão tenta nova vitória fora de casa para voltar a abrir quatro pontos de vantagem sobre o arquirrival Real Madrid. O adversário, também invicto, com 11 pontos, encostará nos blaugranás se vencer no Estádio El Madrigal.

Como chega o Villareal

Para o confronto da 6ª rodada da competição, o técnico Marcelino García Toral enfrentará algumas dificuldades, uma vez que não poderá contar com Juan Foyth, Alfonso Pedraza, Willy Kambwala e Gerard Moreno, todos fora por lesão ou em tratamento no departamento médico do clube.

Como chega o Barcelona

Apesar da campanha perfeita em La Liga, o time sofreu um duro golpe no meio da semana. Em sua estreia na Liga dos Campeões, perdeu por 2 a 1 para o Monaco, jogando fora de casa. Desse modo, o técnico Hansi Flick quer a chave virada para a competição doméstica. Um novo resultado positivo recuperará o moral do time, além de manter os madrilenhos a uma distância segura neste início de competição.

Para domingo, por fim, o treinador terá que lidar com importantes desfalques. Entre os jogadores que não estarão disponíveis para o confronto, destacam-se Andreas Christensen, Ronald Araujo, Frenkie de Jong, Gavi, Fermín López, Dani Olmo e, afinal, Marc Bernal, todos lesionados e sob os cuidados da equipe médica do clube catalão. Ademais, o atacante Ferran Torres será mais uma baixa na equipe de Flick, mas, neste caso, devido a suspensão.

VILLAREAL X BARCELONA

Campeonato Espanhol – 6ª Rodada

Data e horário: 22/9/2024, 13h30 (de Brasília)

Local: Estádio El Madrigal, em Castelló (Espanha)

VILLAREAL: Conde; Femenia, Albiol, Costa, S Cardona; Akhomach, Comesana, Parejo, Baena; Perez, Barry. Técnico: Marcelino García Toral

BARCELONA: Ter Stegen; Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde; Casado, E Garcia, Pedri; Yamal, Lewandowski, Raphinha. Técnico: Hansi Flick

Árbitro: Mateo Busquets Ferrer

VAR: Javier Iglesias Villanueva

Onde Assistir: Disney+

