Felipe Melo falha bizarramente, e Botafogo derrota o Fluminense

Jogando no Maracanã, Fluminense e Botafogo fizeram um emocionante Clássico-Vovô, neste sábado (21), que só foi definido nos acréscimos graças a falha bizarra de Felipe Melo. O Glorioso, líder do Brasileirão, fez 1 a 0 com direito a lei do ex – Luiz Henrique anotou o gol da vitória, no Maracanã, neste sábado (21).

Como os rivais estão vivos na Libertadores e possuem partidas na quarta-feira (25), ambos se deram ao luxo de poupar alguns titulares. No Botafogo, houve até a reestreia de Adryelson, que saiu no segundo tempo com dores no joelho direito. No fim, Nonato precisou sair de maca após receber uma cabeçada no rosto, em lance com Marçal e que definiria o placar na sequência dos fatos.

O jogo

Como um verdadeiro clássico, a vitória esteve por detalhes de ambos os lados, saindo apenas praticamente no último lance. Antes, o equilíbrio reinou, com os dois goleiros fechando praticamente tudo.

No começo do jogo, tabela entre Matheus Martins e Tiquinho Soares, com o ex-jogador do Fluminense fazendo o goleiro Fábio trabalhar pela primeira vez logo aos 2′. O duelo voltaria a acontecer aos 9′, quando o atacante saiu cara a cara com o goleiro, que fechou sua porta, fazendo grande defesa.

A primeira boa chance do Flu foi em chute de fora área de Lima para a defesa de John. Na sobra, Martinelli também arriscou, mas errou o alvo. Neste lance, o estreante Adryelson assustou o torcedor. Afinal, pisou errado no gramado no bote em Lima e precisou de atendimento. Aparentemente, nada mais que um susto, apesar de sua substituição na etapa final. Na sequência, Arias resolveu imitar os colegas e chutar de longe. De esquerda, ele fez John se esticar todo no chão para evitar o gol tricolor.

Segundo tempo

Tal qual no primeiro tempo, o Botafogo assustou logo no primeiro lance de ataque perigoso. Luiz Henrique ganhou na velocidade de Manoel, deixou o zagueiro para trás e tentou a cavadinha. Fábio, mais uma vez, foi fundamental.

John, do outro lado, também fechava o gol. Cano tentou chutar de esquerda, mas o “PareJohn” estava lá para conferir novamente. Mesmo com vários medalhões entrando em campo, como Ganso e Keno pelo Flu, e Almada, Bastos e Igor Jesus pelo Bota, os times não conseguiam sair do zero no Maracanã.

Até que o jogo ganhou contornos de tensão e ficou dez minutos paralisado para o atendimento a Nonato, do Fluminense, que deixou o estádio de ambulância após lance com Marçal. Ele recebeu uma cabeçada no rosto e caiu com muitas dores e bastante sangue após um corte na testa. Segundo o médico do Fluminense, ele já retomou a consciência após ter ficado um tempo desacordado.

Os times já tinham feito as cinco alterações, mas o protocolo de concussão do VAR foi acionado, com Felipe Melo entrando no lugar de Nonato. E foi o zagueiro veterano que seria o personagem principal, ao falhar grotescamente nos acréscimos (poucos segundos após entrar). Dentro de sua própria área, ele foi pressionado por Gregore e perdeu a bola. Luiz Henrique, com o gol vazio, marcou o gol único no Maracanã. Ele não comemorou em respeito ao ex-clube, mas não escondeu os sorrisos pelo triunfo e liderança cada vez mais assegurada.

Mano Menezes?!

O técnico Mano Menezes apareceu em dois momentos, um em cada tempo. No primeiro, ele deu uma “banana” a um torcedor, falando “depois é eu e você”. No segundo, ele foi à loucura, afirmando haver erro em uma substituição do Flu. Ele reclamou que não era para Lima ter saído para a entrada de Ganso, colocando na conta do quarto árbitro.

Polêmicas

Como todo clássico, houve polêmicas de arbitragem. Foram três só no primeiro tempo. Marcelo pisou na coxa de Matheus Martins e o lance foi ignorado pela arbitragem. Assim como na entrada dura de Marçal em Arias. Matheus Martins colocou a mão no rosto de Cano dentro da área. Nem árbitro, nem VAR interviram no lance.

No fim, a defesa do Fluminense reclamou de falta no gol do Botafogo. Afinal, Felipe Melo recebeu carga de Gregore e ficou no chão, pedindo a intervenção do árbitro Wilton Pereira Sampaio, que ignorou a reclamação. Luiz Henrique só faltou entrar com bola e tudo.

Próximos passos

O Botafogo mantém a liderança do Brasileirão, agora com 56 pontos. São seis a mais que o vice-líder Palmeiras, que ainda joga na rodada (enfrenta o Vasco, neste domingo (22)). Na quarta, o Glorioso enfrenta ninguém menos que o São Paulo, pela volta das quartas de final da Libertadores. Por ter ficado no 0 a 0 na ida, no Nilton Santos, quem vencer avança no MorumBIS – novo empate é pênaltis.

O Fluminense também tem duelo pela Libertadores na quarta. Visita o Atlético-MG, na Arena MRV, pela volta das quartas. Após vencer na ida, por 1 a 0, em casa, o Flu pode até empatar que garante vaga na semifinal. No Brasileirão, o time cai para a 18ª colocação, com 27 pontos.

FLUMINENSE 0 x 1 BOTAFOGO

Campeonato Brasileiro – 27ª rodada

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 21/09/2024, às 18h30 (de Brasília)

Público e renda: 26.819 pagantes/R$ 1.339.144,50

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Antônio Carlos e Marcelo (Fuentes, 30’/2ºT); Bernal, Martinelli (Nonato, 22’/2ºT; depois, Felipe Melo, 45+1’/2ºT) e Lima (Ganso, 20’/2ºT); Serna (Keno, 30’/2ºT), Arias e Germán Cano (Kauã Elias, 20’/2ºT). Técnico: Mano Menezes.

BOTAFOGO: John; Mateo Ponte (Allan, 23’/2ºT), Adryelson (Bastos, 27’/2ºT), Alexander Barboza e Marçal (Alex Telles, 45+3’/2ºT); Gregore, Tchê Tchê, Luiz Henrique, Savarino (Almada, 15’/2ºT) e Matheus Martins (Carlos Alberto, 23’/2ºT); Tiquinho Soares (Igor Jesus, 27’/2ºT). Técnico: Artur Jorge.

Gols: Luiz Henrique, aos 45+3’/2ºT (0-1)

Árbitro: Wilton Sampaio (Fifa/GO)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Guilherme Dias Camilo (MG)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Cartões Amarelos: Felipe Melo (no banco) (FLU); Tchê Tchê (BOT)

