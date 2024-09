Luiz Henrique fala sobre vitória do Botafogo e mostra respeito ao Fluminense

Apesar de não comemorar efusivamente seu gol, em respeito a seu ex-clube, o atacante Luiz Henrique não escondeu a felicidade após a vitória de 1 a 0 do Botafogo sobre o Fluminense. Ao lado de Gregore, responsável pela assistência de seu gol – já nos acréscimos no Maracanã -, o jogador celebrou o tento e a vitória, brincando com o companheiro de equipe e explicando porque não comemorou no lance decisivo.

Ele revelou que já agradeceu a Gregore, elogiando o volante e comemorando a vitória, que faz o Fogão disparar na liderança do Brasileirão. São seis pontos de distância para o vice-líder Palmeiras.

“Já agradeci. Esse cara é fantástico, luta até o final dentro de campo. Sempre ajuda a equipe. É agradecer a ele por essa assistência linda ali, foi só empurrar para o gol. Graças a Deus deu tudo certo e conquistamos os três pontos”, disse o camisa 7 na saída de campo.

Então, ele também explicou a não comemoração do gol, mesmo que nos minutos finais da tensa partida no Maracanã.

“Sempre (tem) o respeito. Foi o clube que me revelou para o futebol, então sempre que fizer jogar contra, fizer gol contra, nunca vou comemorar. Sempre vou respeitar a instituição Fluminense”, afirmou o jogador.

Gregore revela se houve falta

Posteriormente, o volante Gregore explicou o lance em questão. Para ele, não houve falta em Felipe Melo, apesar das reclamações dos jogadores do Fluminense.

“Eu acho que não foi, né? O árbitro que estava ali não viu falta. Acho que foi uma pressão boa que a gente fez ali, acreditei até o final e fui feliz de dar o passe para o Luiz para a gente conseguir os três pontos. Clássico é sempre definido no detalhe. E a vitória hoje veio para o Botafogo”, celebrou.

Após esta vitória, o Botafogo volta o foco para a Libertadores, já que o próximo compromisso do Glorioso vale vaga na semifinal da competição. É na quarta-feira (25), contra o São Paulo, no MorumBIS, às 21h30 (de Brasília). Após 0 a 0 no Nilton Santos, os times jogam pela vitória para avançar de fase – novo empate leva para os pênaltis.

Já no Brasileirão, o Botafogo segue líder, com 56 pontos, seis a mais que o vice-líder Palmeiras, que tem um jogo a menos. A partida em questão é neste domingo (22), quando o Verdão enfrenta o Vasco, no Mané Brasília, às 16h, em jogo que o torcedor glorioso assistirá de secador ligado.

