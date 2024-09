Estádio do Pacaembu reabre oito meses antes do previsto e gera controvérsias

O estádio do Pacaembu reabre após oito meses da data prevista anteriormente e gera controvérsias. O local recebeu, neste sábado (21), as finais feminina e masculina da Taça das Favelas.

A capacidade do estádio, ainda reduzida, acolheu menos de 15 mil pessoas que acompanharam o torneio. Contudo, a nova capacidade do Pacaembu será de 25 mil para eventos esportivos e de 40 mil para shows.

Contudo, inicialmente a ideia era que Santos, São Paulo ou Cruzeiro mandassem uma partida no local. A previsão era que ao menos 20 partidas de futebol fossem realizadas neste ano, além de 80 apresentações musicais. Porém, o combinado foi desfeito.

Todavia, a intenção era que o estádio reabrisse no dia 25 de janeiro, data de aniversário da cidade de São Paulo e também do dia da decisão da Copa São Paulo de Juniores em 2025.

O que mudou no novo Pacaembu

Complexo multiuso poliesportivo com área de 35 mil m².

Não haverá mais tobogã; um hotel ocupará seu lugar, e haverá uma passarela ligando os dois lados do estádio.

Espaço para shows e eventos abaixo do estádio.

Redução da capacidade para 25,5 mil lugares em dias de jogo.

Espaço extra embaixo das arquibancadas leste e oeste para ações, ativações e lojas.

Novas cadeiras, sem as cores tradicionais anteriores às obras.

Gramado sintético e pista de atletismo.

Restaurantes e áreas gourmet.

Fim do alambrado.

