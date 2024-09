Fábio dá opinião sobre polêmico gol em derrota do Fluminense

O goleiro Fábio não gostou nada da marcação do árbitro Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO) no lance do gol do Botafogo sobre o Fluminense (derrota tricolor por 1 a 0), neste sábado (21), no Maracanã. Afinal, o arqueiro enxergou falta de Gregore em cima de Felipe Melo na área dpo Flu.

Na sequência do lance, o volante só rolou para Luiz Henrique, que, com o gol vazio, só rolou para o fundo da rede. Após o apito final, Fábio reclamou da arbitragem.

“Na minha visão, teve carga em cima dele (Felipe Melo). A bola era dominada dele, o cara (Gregore) forçou a carga. No meu ponto de vista, muito rápido, mas parecia falta. Mas não sei em câmera lenta, como vai ser (visto o lance). Tem o VAR para fazer isso, não é possível que os caras viram que foi falta, viram que teve o contato e deram o gol assim mesmo”, afirmou após o jogo.

Ele também lamentou as oportunidades perdidas pelo Fluminense, mas já vislumbrou o futuro da equipe, que tem partida importante no meio de semana pela Libertadores.

“Jogo dificultado. Eles tentaram encaixar o contra-ataque, tivemos algumas oportunidades, infelizmente a bola não entrou. Agora é continuar trabalhando, fé em Deus. É preparar para a semana decisiva aí pela Libertadores e para a sequência do Brasileiro”, finalizou.

Fluminense se vira para a Libertadores

O foco do Tricolor agora volta a ser a Copa Libertadores. Na quarta-feira (25), o Fluminense visita o Atlético-MG pelo jogo da volta das quartas de final. Como venceu na ida por 1 a 0, no Maracanã, o Flu avança à semifinal caso segure o empate na Arena MRV. O jogo é às 19h30 (de Brasília).

No Brasileirão, por sua vez, a equipe das Laranjeiras fica na 18ª posição – dentro da zona de rebaixamento -, com 27 pontos.

