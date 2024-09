Em grande jogo, Volta Redonda empata contra o Remo pela Série C

O Volta Redonda recebeu o Remo neste sábado (21), pela quarta rodada do quadrangular da Série C. Mesmo jogando em casa e com superioridade técnica, o time carioca não conseguiu sair do empate por 1 a 1.

Bruno Santos, do Voltaço, abriu o placar no final da primeira etapa. No segundo tempo, o Remo precisou sair mais para o jogo e alcançou o empate com Pavani, que converteu um pênalti sofrido por Matheus Anjos.

Desse modo, com o resultado, o Volta Redonda chegou a seis pontos e segue na liderança do Grupo B da terceira divisão. O Remo, seu principal perseguidor, tem a mesma pontuação, mas ocupa a segunda colocação por ter saldo de gols inferior. São Bernardo, com quatro pontos, e Botafogo-PB completam o grupo, ainda com jogo por disputar na rodada.

Próximos jogos de Volta Redonda e Remo

Todavia, na próxima rodada, o Volta Redonda enfrentará o Botafogo-PB no Raulino de Oliveira, às 17h30 (de Brasília), pela penúltima rodada do quadrangular. No dia seguinte, o Remo jogará em casa contra o São Bernardo no Mangueirão, às 16h30. Dependendo dos resultados deste sábado, as duas equipes podem garantir o acesso.

