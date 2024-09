Artur Jorge exalta força mental do Botafogo

Após a vitória do Botafogo contra o Fluminense, por 1 a 0, neste sábado (21), o técnico do Glorioso, Artur Jorge, falou sobre o resultado no Maracanã. Exaltando a força mental de seus atletas, o português analisou o triunfo botafoguense e revelou o ‘segredo’ de sua equipe na temporada.

Ele reafirmou a confiança que tem no elenco e explicou como consegue tirar o máximo dos jogadores em cada partida.

“Não tenho dúvida sobre a força mental do Botafogo. Sei que equipe eu tenho. Tenho plena confiança no que somos capazes de fazer. Não me assusta o que quer que seja. Quero extrair o melhor de cada um. Eu não peço nada de sobrenatural, apenas que cada um dê a última gota de suor e sangue. Fizemos um jogo tremendo. Poderíamos ter conquistado só um ponto, mas não mudaria meu pensamento porque tivemos grande entrega. O empenho dos jogadores que é fundamental. Isso que vai dar desempenho e performance. Nossa atitude comportamental para disputar será sempre o ponto para que a gente consiga o que queremos”, analisou.

Artur Jorge rechaçou que o Botafogo tenha ‘gordura’ no Brasileirão. Apesar dos seis pontos de distância para o vice-líder Palmeiras, ele mantém os pés no chão, relembrando que o Glorioso está vivo em duas competições.

“A preparação é como se cada jogo valesse a taça, fosse uma final. Não temos gordura. A margem é curta. Estamos competindo em duas competições que queremos, o Brasileirão e a Libertadores. Temos uma ideia de jogo clara para todo o elenco. O objetivo hoje foi cumprido”, afirmou.

Foco no Botafogo agora é a Libertadores

O Botafogo volta a campo já na quarta-feira (25), quando decide a vida na Libertadores contra o São Paulo. Após empate por 0 a 0 na ida, no Nilton Santos, o Glorioso precisa vencer no MorumBIS para avançar sem a necessidade de pênaltis. Caso ocorra nova igualdade, a decisão será nas penalidades. A bola rola às 21h30 (de Brasília).

No Brasileirão, o Botafogo segue líder, com 54 pontos, quatro a mais que o vice-líder Palmeiras, que tem um jogo a menos. A partida em questão é neste domingo (22), quando o Verdão enfrenta o Vasco, no Mané Brasília, às 16h, em jogo que o torcedor glorioso assistirá de secador ligado.

