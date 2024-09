Em noite de goleiros, Botafogo-PB x São Bernardo empatam pela Série C

Empate frustrante pelo placar de 0 a 0 no jogo entre o Botafogo-PB x São Bernardo. Esse é o sentimento das equipes após o duelo que ocorreu no Almeidão, neste sábado (21). Os dois times ainda sonham com o acesso à segunda divisão, mas a situação ficou difícil no Grupo B.

Os dois goleiros brilharam no confronto. Afinal, Dalton, do time paraibano, e Alex Alves, pelo Bernô, intervieram diversas vezes para evitar os gols das equipes no jogo decisivo. Assim a partida terminou sem gols.

Após quatro rodadas, o Botafogo soma apenas dois pontos, enquanto o São Bernardo chegou a cinco e ainda depende de suas forças para alcançar a Série B. O Volta Redonda e o Remo, que ocupam a primeira e a segunda colocação, somam seis pontos e, dependendo dos resultados da próxima rodada, podem confirmar o acesso.

Próximos jogos de Botafogo-PB e São Bernardo

O Botafogo-PB volta a campo no próximo sábado (28), às 17h30 (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, onde enfrentará o Volta Redonda, pela 5ª rodada do Grupo B. Por outro lado, o São Bernardo joga no domingo, também fora de casa, mas contra o Remo, às 16h30, no Estádio Mangueirão.

