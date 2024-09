Galoppo vê tempo em campo cair e não consegue atuar nem com time reserva

O São Paulo terá um time reserva contra o Internacional, neste domingo (22/9), no Morumbis, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, um jogador que não vem tendo muito tempo, deve seguir fora no embate contra o Colorado. Afinal, Galoppo vem sendo preterido por Zubeldía e perdendo cada vez menos minutos no Tricolor.

É verdade que quando Zubeldía chegou, ele ganhou oportunidades. Nos primeiros 17 jogos do treinador, ele entrou em 11, sendo titular em cinco. Depois sofreu com duas lesões no pé que o fizeram desfalque em nove jogos no total. Ao retornar de contusão, as chances ficaram cada vez mais raras.

Afinal, o São Paulo teve oito jogos após Galoppo deixar o departamento médico. Ele foi relacionado em cinco, mas entrou apenas nos minutos finais contra o Vitória, pelo Brasileirão, quando Zubeldía entrou com um time reserva. A última vez que ele foi titular, foi contra o Vasco, na derrota do Tricolor por 4 a 1. O argentino teve uma atuação bastante criticada e desde então começou a ser preterido pelo treinador.

Na última terça-feira (17/9), ele acabou cortado da delegação que viajou para o Rio de Janeiro, para o duelo contra o Botafogo, pela Libertadores. Em suas redes sociais, Galoppo postou uma longa mensagem em uma rede social que terminava com “a vida sempre premia os que nunca se rendem”.

Galoppo poderia sair do São Paulo na última janela

No meio do ano, o jogador recebeu sondagens do Rosário Central e do Boca Juniors. O São Paulo não fechou as portas para uma possível venda, mas as ofertas que chegaram no Morumbi não agradaram. Além disso, o meia não vê com bons olhos um retorno para a Argentina. Em sua chegada ao Tricolor, ele visava estar em um clube da Europa no futuro.

Pessoas próximas a Galoppo veem como “estranha” a falta de oportunidades de Zubeldía ao jogador, mas evitam aprofundar as críticas. Dizem que o jogador segue empenhado, com aplicação aos treinos e bom comportamento. Com contrato até 2027, o meia segue sua busca para recuperar espaço. Podendo começar neste domingo, contra o Internacional, com jogadores que vem recebendo poucos minutos começando o embate.

