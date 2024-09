Com gol no lance final, Marseille bate Lyon e assume a liderança da Ligue 1

Neste domingo, o Olympique Marseille derrotou o Lyon por 3 a 2, no Groupama Stadium, em jogo valido pela 5ª rodada da Ligue 1. Os gols da vitória saíram com Ulisses, García e Jonathan Rowe. Enquanto isso, os mandantes descontaram com Caleta-Car e Cherki. O triunfo deixou o time na liderança do torneio, com 13 pontos. O Lyon é o 14º, com quatro pontos.

O jogo

O confronto iniciou quente e com o Lyon em cima. O Marseille sentiu o ritmo do adversário e, com apenas 5 minutos, Leonardo Belardi, capitão da equipe, recebeu o segundo amarelo e deixou o seu time cm um jogador a menos.

Com a vantagem numérica e apoio das arquibancadas, o Lyon se lançou ao ataque e tentou pressionar de todas as formas. A grande chance veio nos acréscimos em cobrança de pênalti. Lacazette, o ídolo do time, assumiu a responsabilidade e parou nas mãos do goleiro Roli.

Na volta do intervalo, a pressão do Lyon surtiu efeito e chegou ao seu gol com Caleta-Car após cruzameno da esquerda. Quando parecia que a vitória seria construída de forma natural, o Marseille não só empatou, como virou o marcador nos gols de Lirola e Ulisses.

No prejuízo, o Lyon saiu em busca do gol e conseguiu empatar nos acréscimos. Em nova jogada pela esquerda, Cherki dividiu com o zagueiro e deixou tudo igual. Porém, na saída de jogo, Jonathan Rowe acertou um lindo chute e deu a vitória ao visitante, 3 a 2.

