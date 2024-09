Vegetti reclama de arbitragem contra o Palmeiras: ‘Foram beneficiados em três jogos’

No Mané Garrincha, em Brasília, o Vasco não conseguiu resistir ao Palmeiras, que segue na caça ao líder do Brasileirão, Botafogo, e perdeu por 1 a 0. Logo após o revés, Vegetti analisou o desempenho e afirmou que a equipe carioca só se lançou ao ataque quando estava em desvantagem no placar.

Dessa forma, o atacante entende que para o Cruz-Maltino brigar por colocações mais altas na competição nacional, terá que ter esse mesmo comportamento no início das partidas. Além disso, o argentino citou o lance polêmico, em que a bola tocou na mão de Vanderlan, do Alviverde, dentro da área.

“Fizemos um jogo aceitável. Mas só começamos a jogar quando estávamos atrás no placar. Se quisermos brigar por algo maior, temos que ter um posicionamento mais ofensivo ao começar o jogo. Não quando estivermos com 0 a 1 no placar. Temos que melhorar”, disse.

“Outra vez acontece um lance com o Palmeiras. Joguei três jogos com eles e nos três foram beneficiados com o árbitro. Muito difícil. Juiz fala que foi mão, mas fora da área. Depois me dá amarelo. Uma jogada clara que poderia mudar o rumo do jogo”, acrescentou.

“Com o Palmeiras sempre acontece, não sei o porquê, é muito difícil brigar dessa maneira. Temos que melhorar, mas foi um pênalti claro. [Quase] 70 mil pessoas, nem os do Palmeiras podem acreditar”, completou.

Olho na agenda

Depois do resultado, o Cruz-Maltino estacionou nos 35 pontos e caiu para a 10ª colocação. Assim, na próxima rodada, os comandados do técnico Rafael Paiva visitam o Cruzeiro, no Mineirão, no dia 29 (domingo), às 18h30 (de Brasília).

