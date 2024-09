Vasco rejeitou oferta de quase R$ 37 milhões do futebol árabe por Leandrinho

O Vasco recentemente recusou uma oferta do mundo árabe por uma das suas joias das categorias de base. Trata-se do lateral-esquerdo Leandrinho, que despertou o interesse do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos. Assim, o clube do exterior fez uma investida de seis milhões de euros (quase R$ 37 milhões na cotação atual), no último dia de janela de transferências. Com as metas previstas em contrato, essa quantia poderia subir para oito milhões de euros (aproximadamente R$ 42 milhões na cotação atual). Informação inicial do portal “Uol” e confirmada pelo Jogada10.

Aliás, o J10 apurou, ainda, que o Cruz-Maltino recusou a investida, pois entende que o valor oferecido é inferior ao que entende como ideal pela promessa. Inclusive, o Gigante da Colina e o próprio Leandrinho avaliam que ele vem progredindo bem no seu primeiro ano como profissional. Assim, considera-se que o auge do atleta ainda não foi atingido. No caso, acredita-se há margem para evolução técnica e até mesmo econômica, com uma proposta superior no futuro.

Leandrinho vem recebendo diversas sondagens, mas esse interesse, em específico do Al Ain foi formalizada em uma proposta. Até aqui na temporada, o jogador, de 19 anos, já atuou em 14 oportunidades, marcou dois gols e uma assistência. O passe para gol foi para Vegetti marcar de cabeça e garantir a vitória de virada por 2 a 1 sobre o Athletico, no Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados na goleada por 4 a 1 sobre o São Paulo, também pela Série A, além de em duelo no Carioca, sua estreia no profissional, quando o Vasco superou o Boavista por 2 a 0 com uma equipe alternativa.

Vasco crê em valorização econômica e esportiva de Leandrinho

A decisão do Cruz-Maltino também se deve ao fato da primeira convocação de Leandrinho para Seleção Brasileira Sub-20. Na última data Fifa, ao lado de Rayan, o técnico Ramón Menezes, ex-jogador do Gigante da Colina, convocou ambos para amistosos contra o México, em São Januário.

O lateral-direito iniciou sua trajetória no futebol exatamente na base do Cruz-Maltino. Sua chegada ocorreu em 2021, para integrar a categoria sub-17. Posteriormente, no ano seguinte já passou a fazer parte da equipe sub-20. Até que no início de 2024, após bom desempenho na Copa São Paulo de Futebol Júnior subiu para o time principal.

