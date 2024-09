Lucas Moura lamenta erros do São Paulo diante do Internacional

Neste domingo (22), o São Paulo acabou derrotado pelo Internacional por 3 a 1 dentro do MorumBIS, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O placar deixa o Tricolor estacionado na quinta colocação do torneio nacional e, de quebra, pressiona o elenco para o jogo contra o Botafogo pela Libertadores da América.

Devido ao jogo pelo torneio continental na próxima quarta-feira (25), o técnico Luis Zubeldia poupou alguns titulares e viu a equipe jogar abaixo do esperado dentro de casa. Apesar de abrir o marcador com Luciano, o time viu o Internacional tomar conta do meio-campo e construir a sua vitória.

Logo depois da partida, o atacante Lucas Moura analisou o desempenho do time e lamentou os erros individuais que custaram a vantagem ao São Paulo.

“Começamos bem o jogo, poderíamos ter feito dois ou três gols, mas depois entregamos os gols para eles. Eles têm qualidade e mataram o jogo. Isso que aconteceu. Agora é focar na quarta-feira, esperamos o torcedor.”

Com o revés dentro de casa, o São Paulo encerra a jornada fora do G4 do Campeonato Brasileiro. Agora, o time está na quinta colocação, com 44 pontos. Na próxima rodada do torneio nacional, o adversário é o Corinthians, no Mané Garrincha, em Brasília.

