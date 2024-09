David Luiz vê boa atuação e Fla ainda vivo na briga pelo Brasileiro

Apesar da derrota do Flamengo por 3 a 2 para o Grêmio, o zagueiro David Luiz deixou o gramado da Arena do Grêmio feliz com o desempenho. No entanto, ele não escondeu a frustração pelo resultado fora de casa do embate da 27ª rodada do Brasileirão.

O Flamengo, vale lembrar, jogou com 17 baixas. Afinal, são cinco atletas lesionados (Michael, Viña, Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro), além de 12 poupados. Portanto, o time de David Luiz atuou com muitos atletas do sub-20. Inclusive, os dois tentos do Fla foram marcados por dois meninos: Matheus Gonçalves e Felipe Teresa.

“Mais frustrado pelo resultado, pela entrega dos meninos. Eles trabalharam bastante, mesmo com um a menos, tivemos chances. Acho que eles criaram muito menos que a gente. Era uma chance de conquistar três pontos e mostrar a força do elenco”, disse David Luiz.

O zagueiro do Flamengo, que foi capitão na derrota para o Grêmio, afirmou que ainda vê o Rubro-Negro vivo na briga pelo título do Brasileirão. Ele afirmou que o Fla não prioriza a competição, apesar dos 12 poupados (os 11 titulares e mais Gabigol) neste domingo (22).

“O Flamengo é o Flamengo e tem que priorizar todas as competições. Temos que ver como estão todos a cada treino. Sempre temos que brigar. As coisas mudam muito rápido no Brasileiro, vimos isso no ano passado. Se tivéssemos pontuado mais na reta final poderíamos ter disputado o título”, concluiu David Luiz.

Próximos jogos do Flamengo

Com o resultado, o Flamengo segue em quarto lugar, com 45 pontos. Assim, encontra-se a 11 pontos do líder Botafogo, que tem um jogo a mais, mas dificilmente será ultrapassado pelo Rubro-Negro. O próximo compromisso do time de David Luiz no Brasileirão será no domingo contra o Athletico-PR, no Maracanã. Antes, porém, visita o Penãrol pela volta das quartas de final da Libertadores. Na ida, o Fla perdeu por 1 a 0.

