Santos x Novorizontino: escalações, onde assistir e arbitragem

Nesta segunda-feira (23), Santos e Novorizontino se enfrentam na Vila Belmiro, pela 28ª rodada da Série B. O duelo marca o encontro do líder com o vice-líder do torneio. Se o Peixe está com 49 pontos, o Tigre aparece a frente com 50 pontos conquistados.

Onde assistir

O jogo entre Santos e Novorizontino será transmitido pelo SporTV e Premiere a partir das 21h (de Brasília).

Como chega o Santos

Internamente, o Santos encara o jogo como uma verdadeira final. O motivo é simples, já que o time encara o líder do torneio dentro da sua casa. Além disso, uma vitória dá ao time de Fábio Carille a liderança da competição. Na equipe que vai a campo, Otero é a grande novidade. Ele cumpriu suspensão na rodada passada e fica com a vaga de Laquintana. No restante, a base que encarou o Botafogo-SP será mantida.

Como chega o Novorizontino

O Novorizontino entra nas rodadas finais da Série B com a caneta e papel na mão, pois a liderança lhe permite sonhar com o acesso. Sendo assim, um dos primeiros desafios para sacramentar uma vaga na elite é contra o Santos. Apesar da dificuldade do jogo, o Tigre também aposta no seu retrospecto no duelo direto, onde tem seis vitórias, dois empates e apenas um revés para o Peixe. Por fim, na escalação o técnico Eduardo Baptista vai com força máxima.

SANTOS X NOVORIZONTINO

Série B-2024 – 28ª rodada

Data e horário: 23/9/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, São Paulo (SP)

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Jair Cunha e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Wendel Silva e Guilherme. Técnico: Fabio Carille.

NOVORIZONTINO: Jordi; Reverson, Cesar e Luisão; Waguininho, Eduardo, Geovane e Rodrigo Alves; Pablo Dyego, Rodolfo e Neto Pessoa. Técnico: Eduardo Baptista.

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

