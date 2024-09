Coreia do Norte vence o Japão e conquista o Mundial sub-20 feminino

O Mundial Sub-20 feminino tem uma nova equipe campeã. Neste domingo (22), a Coreia do Norte derrotou o Japão e conquistou o título. O gol foi marcado pela artilheira Choe Il-Son aos 15 minutos de jogo, disputado no estádio El Campín, na Colômbia.

A Coreia do Norte, aliás, chegou ao seu terceiro título mundial da categoria, tendo vencido anteriormente em 2006 e 2016. A seleção brasileira foi eliminada justamente para a campeã do torneio na fase de quartas de final. No entanto, o Japão amarga um bi vice-campeonato, pois na edição de 2022 foi derrotado pela Espanha.

Todavia, ainda no sábado (21), também em El Campín, os Estados Unidos, tricampeões mundiais da categoria (em 2002, 2008 e 2012), venceram a partida valendo o terceiro lugar: as americanas ganharam por 2 a 1 contra a Holanda na prorrogação.

A próxima edição do Mundial Feminino Sub-20 será na Polônia, em 2026.

