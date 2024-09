Roger Machado vê Internacional maduro pós-vitória no MorumBIS

Neste domingo (22), o Internacional derrotou o São Paulo por 3 a 1 dentro do MorumBIS, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo fez o time de Roger Machado chegar a marca de seis jogos sem perder na competição, o que faz abrir a possibilidade de brigar por uma vaga na Libertadores da América.

Logo depois do triunfo, o técnico Roger Machado concedeu entrevista coletiva e analisou o momento do Internacional, principalmente no que diz respeito a maturidade da equipe para buscar os resultados.

“Essa vitória demonstra maturidade. Não começamos bem, eles estavam dominando com a pressão natural do mandante. Não estávamos acertando o timing da pressão e nem a marcação no Jandrei. Eles fizeram um gol e poderiam ter feito o segundo. Mas aos 30 minutos acertamos e a pressão no Jandrei, de não deixar ele lançar com a bola parada, nos deu vantagem para voltar ao jogo”, iniciou o técnico, antes de completar:

“O problema não é a questão de otimismo, o que estamos fazendo vai nos dar otimismo. O que não podemos é achar que foi só o momento de sorte que mudou. Foi muito trabalho, volume e intensidade de trabalho. Foi isso que fez as individualidades voltarem a aparecer. Otimismo não é problema, não podemos esquecer a estrada até aqui”, finalizou Roger Machado

Com 41 pontos, o Internacional aparece na oitava colocação. O próximo adversário é o Red Bull Bragantino, na próxima quarta-feira (25), no Nabi Abi Chedid.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Twitter, Instagram e Facebook.