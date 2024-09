Nova SAF do Cruzeiro não queria Fernando Seabra desde o início

O Cruzeiro está sem treinador após anunciar a demissão de Fernando Seabra na manhã desta segunda-feira (23). No entanto, essa decisão já vinha sendo planejada há meses.

Quando Pedro Lourenço comprou as ações da SAF do Cruzeiro, no final de abril, ele anunciou Alexandre Mattos para comandar o futebol. A dupla pretendia montar um elenco forte, com investimentos já nos primeiros meses, visando reforçar o time na primeira janela de transferências.

O Jogada10 apurou que, desde então, Mattos e Lourenço não desejavam manter Fernando Seabra no comando. A diretoria acreditava que o elenco planejado seria muito forte para um técnico ainda jovem e inexperiente no mercado. Por isso, o clube buscava um nome de maior peso.

Nesse contexto, o Cruzeiro chegou a procurar Cuca, com alguns detalhes acertados. No entanto, pouco depois, Cuca decidiu que o projeto não seria interessante para ele, sobretudo diante do seu histórico pelo Atlético, grande rival da Raposa.

Enquanto Cuca recuava, Fernando Seabra começava a obter bons resultados. O time chegou a figurar entre os cinco primeiros do Brasileirão e se classificou para as oitavas da Copa Sul-Americana, mesmo sem os reforços esperados.

Diante disso, a diretoria resolveu dar crédito ao treinador, esperando ver seu desempenho com a chegada dos novos jogadores. Porém, após as contratações, outro problema surgiu.

Pedro Lourenço enviou uma mensagem de WhatsApp a Seabra cobrando a escalação dos reforços recém-chegados. Esta exigência criou um clima tenso no vestiário, e o técnico passou a enfrentar dificuldades para manter o grupo coeso.

Como Seabra deixa o Cruzeiro

Fernando Seabra deixa o Cruzeiro com 36 partidas, 17 vitórias, 10 derrotas e nove empates. O time ocupa a sétima posição no Campeonato Brasileiro e está nas quartas de final da Copa Sul-Americana, com a classificação bem encaminhada.

