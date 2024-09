Zubeldía vê derrota dolorosa para o Inter e ressalta importância da Libertadores

O São Paulo perdeu para o Internacional por 3 a 1 neste domingo (22), no Morumbis, pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor entrou em campo com um time reserva, pensando no duelo contra o Botafogo, pela Copa Libertadores, na próxima quarta (25). Contudo, para Luis Zubeldía, sua equipe poderia ter apresentado mais.

Após a partida, o treinador ressaltou a qualidade da equipe do Internacional. Além disso, falou que o São Paulo errou muito, permitindo a virada Colorada no Morumbis.

“Acho que fizemos uns trinta minutos bons, que merecíamos mais gols, mas aconteceu de uma equipe ser muito ofensiva. Perdemos bolas na defesa e sofremos. Estamos em dois torneios e realmente estamos fazendo todo o esforço para estar entre os melhores. Claro que temos que assumir que enfrentamos uma equipe boa. Que está focada nesse torneio e é capaz de nos vencer”. falou Zubeldía.

Zubeldía quer foco na Libertadores

Aliás, no apito final do juiz, o São Paulo deixou o gramado no Morumbis com o som de ”É quarta-feira” cantado pelos torcedores na arquibancada. Assim, Zubeldía falou que sabe da importância que a Libertadores tem para o Tricolor Paulista.

“Nós sabemos o que representa a Libertadores. Todos nós sabemos, os jogadores, o estafe, os dirigentes, torcedores e eu. É muito importante a Libertadores e, até o momento, vem competindo bem e temos o desejo de chegar o mais longe possível. Neste torneio, depois desse mata-mata, mais de 180 minutos, sabemos que somos fortes em casa e essa semana estaremos focados na Libertadores”, finalizou.

São Paulo e Botafogo duelam nesta quarta, às 21h30, no Morumbis, por uma vaga na semifinal da Libertadores. Após o empate sem gols no Nilton Santos, quem vencer avança na competição. Uma nova igualdade leva a partida para os pênaltis.

