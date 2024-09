Funcionário do Independiente é acusado de abuso sexual

Uma denúncia da caráter grave foi veiculada pelo portal da emissora argentina ‘TyC Sports’. Isso porque uma funcionária da área administrativa do Independiente acusou outra pessoa que trabalha no clube de abuso sexual.

O crime teria acontecido há duas semanas e dentro das instalações da representação de Avellaneda. Mais especificamente, dentro de um dos escritórios do Complexo Santo Domingo, o centro de treinamento do Rojo. Segundo o relato, ela foi abordada pelo abusador e se negou a dar um beijo no mesmo. Depois disso, a vítima tentou escapar do acusado, mas não conseguiu.

Antes de se dirigir a uma delegacia, a vítima contatou o Departamento de Gênero, Mulheres e Diversidade do próprio Independiente, dando detalhes de como se deu a prática do abuso. A saber, o clube tomou ciência do fato na última sexta-feira (20) e afastou o acusado de suas funções, se valendo do Protocolo de Gênero para proteger vítimas de qualquer tipo de violência nesse sentido.

Não foram dados detalhes de identidade ou qual seria a função exata exercida por parte do agressor. No entanto, se sabe que ele tem atuação “muito próxima ao plantel profissional”, segundo apontou a emissora argentina.

Em comunicado oficial, o Independiente se pronunciou sobre o tema em apoio a vítima do abuso sexual. Seja no aspecto psicológico como de informar sobre o direito de denunciar o abusador criminalmente. Além disso, o clube também se colocou a disposição das autoridades para auxiliar no processo de investigação do caso.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.