Nonato, do Fluminense, se pronuncia após cirurgia e agradece mensagens

O volante Nonato fraturou o nariz durante a derrota do Fluminense por 1 a 0 para o Botafogo, no último sábado (21), no Maracanã, pelo Brasileirão. Assim, no dia seguinte, o jogador teve que passar por uma cirurgia no local e se pronunciou em suas redes sociais, onde agradeceu o carinho e as mensagens.

O lance ocorreu aos 40 minutos do segundo tempo, quando o atleta disputava uma bola aérea e chocou-se com Marçal. Ele sofreu um sangramento intenso e perdeu a consciência temporariamente. Levado ao hospital, os exames confirmaram a fratura e a necessidade de intervenção cirúrgica.

“Passando para agradecer às mensagens de todos. Tive alta hoje pela parte da tarde e já estou em casa. Saudações tricolores”, publicou o jogador.

Após a derrota, Fluminense e Botafogo vivem realidades bem distintas. O Tricolor ocupa a 18ª posição, com 27 pontos, na zona de rebaixamento, enquanto o Glorioso lidera o campeonato com 56 pontos.

Por fim, a equipe carioca mede forças com o Atlético-GO, na próxima rodada, no domingo (29), às 16h (de Brasília), no Antônio Accioly. Antes disso, visita o Atlético-MG, na quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), pelo jogo de volta da quartas da Libertadores e tem a vantagem do empate.

