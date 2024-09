‘Acaba prejudicando’: Tite cita fator determinante para situação de Gabigol no Flamengo

O nome de Tite e de Gabigol já estava interligado antes mesmo da chegada do técnico ao Flamengo. A ‘Era’ do treinador no clube confirmou suspeitas iniciais que o atacante teria – ainda menos – espaço na equipe de Adenor, mas, segundo o comandante, a razão não tem a ver exclusivamente com suas escolhas.

Gabigol sequer figurou entre os relacionados nos últimos dois jogos do Flamengo – no decisivo contra o Peñarol, no Maracanã, e na derrota para o Grêmio por 2 a 1. Mesmo sem informações oficiais sobre lesão, o atacante sentiu nova fisgada na coxa nos poucos minutos que atuou durante o empate com o Vasco.

Gabriel Barbosa tem tratado o incômodo na coxa e, inclusive, evoluiu positivamente nos últimos dias. Se tudo ocorrer como o planejamento, o atacante retornará aos relacionados para o jogo decisivo de quinta-feira, contra o Peñarol, pela Libertadores.

Situação de Gabigol

De acordo com Tite, o caso do camisa 99 não envolve apenas opção técnica em aproveitá-lo ou não. O treinador disse que Gabigol vem enfrentando problemas físicos recorrentes desde que assumiu o comando técnico do Flamengo e isso tem dificultado sua continuidade na equipe.

“O técnico tem a capacidade de trabalhar o atleta e dar oportunidades para que ele possa melhorar, evoluir, e não cortar a cabeça por conta de um erro. Mas foi muito tempo que o Gabigol não teve condições físicas e clínicas. Ele teve uma série de problemas físicos. Quando cheguei ele tava assim. Nesse momento se encontra da mesma forma”, e concluiu:

“Os treinamentos e essa condição clínica, talvez seja o fator mais determinante dessa situação. Porque quando esteve, oportunidades teve. A falta de continuidade em alta intensidade, por conta dessa sequência de situações. Ele entrou contra o Vasco e sentiu no primeiro movimento. Isso acaba prejudicando essa sequência dele”.

Temporada no Flamengo

Gabi vem de dois anos complicados no Flamengo e está a poucos meses de deixar o clube, mas ainda sem definição sobre o futuro – podendo, inclusive, renovar seu vínculo. Neste ano, por exemplo, o camisa 99 só esteve presente em 26 partidas da equipe e soma apenas cinco participações em gols – quatro tentos e uma assistência.

O atacante esteve presente em 12 das 26 partidas disputadas pelo Flamengo nesta edição do Brasileirão – 307 minutos em campo. Justamente pelo Campeonato Brasileiro que contribuiu com mais participações para equipe, com dois gols e a única assistência do ano.

Já pela Libertadores, que vale a vida para o Flamengo nesta quinta-feira (26), Gabi disputou apenas três jogos. O ídolo rubro-negro deve estar à disposição para decisão contra o Peñarol, no dia 26 de setembro, às 19h, em Montevidéu. O Mais Querido precisa vencer por dois gols de diferença para avançar à semifinal no tempo regulamentar ou por um para decidir vaga nos pênaltis.

