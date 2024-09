Santos muda foco e mira título da Série B em ‘final antecipada’

O Santos encara o Novorizontino nesta segunda-feira (23/9), às 21h (de Brasilia), na Vila Belmiro, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida reúne as duas melhores equipes da competição até aqui e assim, é tratada como uma ”final antecipada”. Tanto que o Peixe mudou seu discurso sobre os objetivos na temporada.

Há mais de um mês, em agosto, o Peixe perdeu para o Avaí e, desde então, não foi mais líder da competição. Mirassol e Novorizontino ocuparam o posto. Naquele ponto, o objetivo do Santos era garantir o acesso e retornar para a Série A. Contudo, com o passar dos jogos, o plantel começou a ver que apenas voltar para a elite não seria o suficiente. Faltaria o título.

“Eu quero ser campeão da Série B. Vou falar por mim. Não tem como eu ser campeão da Série A pelo Santos sem passar por aqui, pela Série B. Como estávamos no Paulista há meses atrás e não acreditavam em nós. No decorrer do tempo jogando bem e a gente chegando na final, queríamos ser campeões. Estou representando um clube que precisa vencer, pensar grande. Quero marcar o meu nome no Santos Futebol Clube e ser campeão”, disse Guilherme, atacante do Santos.

Assim, com um discurso forte sobre ser campeão do torneio, o Alvinegro considera o jogo desta segunda como uma espécie de final antecipada. Mais do que retornar a ponta da tabela, mas também de mostrar força e derrotar uma das melhores equipes da competição.

As contas do Santos para o acesso e o título

Carille colocou um objetivo de 64 pontos para o Santos conseguir retornar para a Série A. O Peixe tem 49 no momento. Para o título, a conta ainda não foi feita, mas a taça virou um objetivo mais que real na Vila Belmiro.

