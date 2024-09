Torcedor do Fortaleza faz tatuagem de CEO do clube em lugar inusitado: ‘Muito fã’

O torcedor Doulgas Sousa jamais esquecerá a goleada do Fortaleza sobre o Bahia, por 4 a 1, na Arena Castelão. Isso porque o último sábado (21) não deixou só marcas na memória do leonino, que vibrou com o resultado nas arquibancadas, mas principalmente em sua pele. Após a vitória, o rapaz encontrou com o CEO do clube, Marcelo Paz, na saída dos jogadores e pediu um autógrafo na testa para poder tatuá-lo.

Douglas não titubeou duas vezes e fez a tatuagem da assinatura como forma de homenagem e admiração ao trabalho do CEO. O ‘Toguro da Shopee’, apelido do tricolor, se descreve como alguém muito fã da dedicação de Marcelo Paz à frente do Fortaleza.

“Muito fã desse cara. Então, admiro muito ele por ser um exemplo para nosso time e estar por muitos anos na luta com o Fortaleza”, disse ao GE.

CEO do Fortaleza se manifesta

Em seu perfil nas redes sociais, Douglas Souza compartilhou o vídeo da transição entre o momento do autógrafo e a tatuagem pronta na testa. “Missão dada, missão cumprida”, escreveu o torcedor.

“Por essa eu não esperava! Mas que Deus te abençoe sempre e sua família”, escreveu Marcelo Paz na postagem.

A empolgação com o momento do clube faz todo sentido. O Fortaleza se firmou como um dos postulantes ao título do Campeonato Brasileiro 2024 e ocupa a terceira colocação, com 52 pontos. O Tricolor está a um ponto atrás do Palmeiras, vice-líder, e a quatro do Botafogo.

Além do Brasileirão, o Fortaleza ainda está vivo na Copa Sul-Americana. Apesar da desvantagem pela derrota por 2 a 0 para o Corinthians, no jogo de ida, o Tricolor pode reverter o placar nesta terça-feira (24), na Neo Química Arena. O duelo, que vale vaga na semifinal do torneio continental, acontece às 21h30 (de Brasília).

