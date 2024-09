Gabigol não renova com a Nike e fecha com nova fornecedora

Atacante do Flamengo, Gabigol anunciou uma mudança fora de campo. Isso porque não houve renovação entre ele e a Nike. Com isso, o jogador optou por fechar com uma concorrente japonesa, a Mizuno. O vínculo do atleta com sua nova fornecedora de material esportivo será de seis anos, segundo comunicado da própria empresa. Assim, há informações também na nota que as partes vão desenvolver peças em conjunto.

“Gabigol é um atleta que traduz perfeitamente o espírito da Mizuno: determinação, paixão e busca constante pela excelência. Estamos muito felizes em tê-lo conosco. Essa parceria é o começo de uma nova fase da Mizuno no futebol”, detalhou Rogério Barenco, gerente-geral da Mizuno no Brasil.

Primeiro parceiro da promessa de grande projeto da Mizuno

Na comunicação oficial para o público, a fornecedora de material esportivo japonesa criou a campanha “Gabigol Agora é Mizuno”. Por outro lado, o atacante do Flamengo anunciou ainda no começo de setembro que não haveria a extensão do contrato com a Nike. Companhia norte-americana que era sua parceira desde 2013, exatamente quando estava se tornando um jogador profissional.

A Mizuno apontou que o acordo com o Gabigol é o primeiro de um grande projeto que a empresa almeja concretizar. A fornecedora de materiais esportivos faz movimentações que voltará a priorizar o mercado brasileiro. Tanto com investimentos financeiros nas fábricas como também na mídia e propaganda. Prova desta segunda situação é que simultaneamente ao anúncio da parceria com o atacante do Flamengo, a empresa lançou seu perfil oficial no Instagram, a “Mizuno Futebol Brasil”.

Gabigol deve dar fim a relação com o Flamengo em 2025

Esta pode ser a primeira grande mudança na carreira de Gabigol. Afinal, seu contrato com o Rubro-Negro se encerra ao final da temporada. O clube chegou a oferecer uma proposta de renovação contratual em junho de 2024, por mais um ano, além de um aumento salarial de 50%. Apesar disso, o atleta rejeitou a investida.

Além disso, mesmo com a lesão de Pedro, o atacante não é a primeira opção para substituí-lo. Na verdade, quando ganha oportunidade na equipe, ele deixa o banco de reservas e entra na vaga de Arrascaeta. Assim, no atual cenário, a tendência é a de que ele também se transfira para outro clube na próxima temporada.

