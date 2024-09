Haaland e Gabriel Jesus se estranham após provocação a Arteta

A tensão no campo durante o empate entre Manchester City e Arsenal no último domingo (22), pela Premier League, seguiu após o apito final no Etihad Stadium. Os atacantes Haaland e Gabriel Jesus se estranharam após o camisa 9 dos Citizens cutucar Mikel Arteta, técnico dos Gunners.

Enquanto os jogadores se cumprimentavam, o norueguês se dirigiu a Arteta e mandou um recado.

“Mantenham-se humildes”, falou Haaland, que pegou o espanhol de surpresa.

Gabriel Jesus, que estava próximo aos dois, logo indagou o artilheiro do Manchester City pela ação. Porém, o norueguês não se intimidou e ainda chamou o atacante brasileiro de “palhaço”.

O bate-boca com Gabriel Jesus foi o segundo atrito de Haaland com um brasileiro no duelo. Anteriormente, o norueguês jogou a bola na cabeça do zagueiro Gabriel Magalhães após o gol de empate no fim do jogo. A ação causou tensão entre as torcidas. De acordo com o jornal inglês Sky Sports, os clubes não sofrerão punição pelo ocorrido, já que a confusão foi revisada pelo VAR da partida. Com isso, a FA não pode se envolver.