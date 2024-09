São Paulo se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Botafogo

O São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira (23) no CT da Barra Funda após perder para o Inter por 3 a 1, no Morumbis, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor muda a chave e volta 100% de suas atenções para o duelo contra o Botafogo, no jogo de volta das quartas de final da Libertadores. A partida será realizada na próxima quarta (25).

O técnico Luis Zubeldía decidiu poupar todos os titulares do jogo pelo Brasileirão. Agora, com o físico em dia, eles fizeram uma atividade técnica nesta segunda-feira. O treino contou com trabalhos de mobilidade, ativação, fundamentos técnicos, posse de bola e enfrentamento entre os times em espaço reduzido. Quem atuou contra o Colorado participaram de um circuito de recuperação.

O comandante não tem desfalques por suspensão. Assim, deve mandar a campo a seguinte equipe: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Lucas Moura e William Gomes; Calleri.

Uma opção é repetir o time que entrou em campo no empate em 0 a 0 no Nilton Santos na ida contra o Botafogo. Na ocasião, Zubeldía escalou o zagueiro Sabino, deixando fora Wellington Rato.

Por conta do empate sem gols na ida, quem vencer no Morumbis estará classificado às semifinais da Libertadores. Em caso de nova igualdade, a decisão da vaga será nos pênaltis.

