Agora no Cruzeiro, Fernando Diniz já tem reencontro marcado com o Fluminense

Não levará muito tempo para o técnico Fernando Diniz rever o Fluminense, time onde fez história. Afinal, o novo técnico do Cruzeiro – anunciado nesta segunda-feira (23) – tem encontro marcado contra a ex-equipe para daqui dez dias.

Antes, a Raposa ainda enfrenta o Libertad (PAR), na quinta (26), pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. No domingo (29), Diniz estreará no Brasileirão pelo clube mineiro contra o Vasco, no Mineirão, pela 28ª rodada.

LEIA MAIS: Dorival Júnior anuncia lista de convocação da Seleção na sexta-feira

Quatro dias depois, em 3 de outubro (quinta-feira), será a vez dele reencontrar o Fluminense, time com o qual conquistou a Copa Libertadores-2023 – principal título de ambos. Para ‘piorar’, o reencontro será exatamente no palco onde alcançaram a Glória Eterna: no Maracanã.

Esta será, dessa forma, a sexta vez que Fernando Diniz enfrenta o Fluminense na carreira de técnico. São duas vitórias e três derrotas até o momento (40% de aproveitamento), aliás. A primeira partida foi em 2018, quando o Fluminense venceu o Athletico, à época comandado por Diniz.

Depois, nova derrota, desta vez pelo São Paulo, em 2019. Ainda com o Tricolor paulista, conquistou duas vitórias seguidas sobre Flu (ambas pelo Brasileirão 2020). Por fim, em 2021, ele voltou a perder para o time das Laranjeiras, mas desta vez sob o comando do Santos.

Diniz reassumiu o Tricolor carioca em 2022 para sua segunda passagem, permanecendo até junho de 2024. No período, conquistou o Carioca de 2023, além da citada Libertadores no mesmo ano, e a Recopa Sul-Americana 2024. Este fora o último trabalho dele antes de acertar com o Cruzeiro.





Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.