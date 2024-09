Grêmio não vê racismo de torcedor contra Carlinhos, do Flamengo

O Grêmio investigou e decretou nesta segunda-feira (23) que não houve manifestação racista contra Carlinhos, do Flamengo. O Tricolor, inclusive, vai exigir uma retratação formal do Rubro-Negro. A informação é da “ESPN”.

De acordo com o vice-presidente jurídico do Grêmio, Luiz Paulo Germano, a equipe de Porto Alegre vai aguardar o restante desta segunda-feira por um posicionamento dos cariocas em tom de desculpas, após o time da Gávea emitir nota oficial no último domingo dizendo que Carlinhos sofreu “injúrias raciais” na Arena do Grêmio.

O Grêmio fez uma investigação completa, que envolveu entrevistas com gandulas e repórteres que estavam próximos à cena. Ainda segundo o dirigente, o Tricolor estuda abrir uma notificação ou representação contra o time carioca se uma retratação formal não for feita até terça-feira (24).

A procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), aliás, solicitou ao Grêmio as gravações de áudio e vídeo da Arena. A entidade entende que elas podem ajudar na investigação da denúncia de racismo contra o atacante Carlinhos, do Flamengo. O clube gaúcho tem até cinco dias para ceder as imagens.