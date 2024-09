Corinthians x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians e Fortaleza se enfrentam nesta terça-feira (24/9), às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O Timão venceu a primeira partida por 2 a 0, jogando na Arena Castelão e pode perder por até um gol que avança na competição. Já o Leão do Pici precisa vencer por três gols de diferença para avançar direto as semifinais ou por dois para levar o embate para os pênaltis.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SBT e da ESPN.

Como chega o Corinthians

Como chega o Fortaleza

Já o Leão do Pici deve ter uma escalação diferente do jogo de ida, mas parecido com aquele que venceu o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque o técnico Juan Pablo Vojvoda gostou da atuação contra o Tricolor de Aço e pode fazer poucas alterações na equipe. Contudo, os desfalques ficam com Bruno Pacheco (tendinite no joelho direito), Moisés (edema na coxa direita), Bruno Pacheco (adutor da coxa direita) e Lucas Sasha (edema na panturrilha direita) estão no departamento médico.

CORINTHIANS X FORTALEZA

Jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana

Data e horário: 24/9/2024, 21h30(de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu (Hugo); José Martínez, Bredon Bidon, Charles e Garro; Romero e Yuri Alberto (Memphis Depay). Técnico: Ramón Díaz.

FORTALEZA: João Ricardo; Brítez (Tinga), Kuscevic, Cardona e Eros Mancuso (Felipe Jonathan), Zé Welison, Hércules, Martínez e Pochettino (Matheus Rossetto); Marinho e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Árbitro: Piero Maza (CHL)

Assistentes: Claudio Urrutia (CHL) e Miguel Rocha (CHL)

VAR: Juan Lara (CHL)

