Coronado pede Corinthians com ‘pés no chão’ para decisão contra Fortaleza

Corinthians e Fortaleza duelam nesta terça-feira (24), na Neo Química Arena, por uma vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. No primeiro jogo, que aconteceu na Arena Castelão, o time paulista venceu por 2 a 0. Apesar da vantagem, Igor Coronado quer que o time domine novamente a partida e não pense no resultado agregado.

“Creio que temos de entrar neste jogo esquecendo da vantagem. Não podemos deixá-los jogarem. Estaremos em casa e temos que tentar dominar o jogo. Claro que vamos saber da vantagem, porém ela não vai nos ajudar durante o jogo, nos 90 minutos. Se focarmos nela, vamos só defender. Temos que tentar dominar o jogo mais uma vez”, disse Coronado à Corinthians TV.

O Timão pode perder por até um gol de diferença que garante a classificação. Autor do primeiro gol no jogo de ida, Coronado elogiou a equipe adversária e também o jogo feito pelo Corinthians. Mas disse que agora precisam colocar os pés no chão para não deixarem a vaga escapar.

“Sabemos da qualidade da equipe deles. Fizemos um jogo muito bom lá no Castelão, mas não podemos nos deixar levar pelo que foi o primeiro resultado na Sul-Americana. Agora é pé no chão e trabalhar bastante, pois amanhã (terça) é um jogo muito difícil”, finalizou.

