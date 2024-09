Melhores momentos de Brusque 1×0 Amazonas, pela Série B

O Brusque deu um passo importante na luta para se livrar da zona de rebaixamento da Série B do Brasileiro. Na noite desta segunda-feira (23), a equipe catarinense derrotou por 1 a 0 o Amazonas em Itajaí (SC), pela 28ª rodada. Guilherme Queiroz anotou o gol solitário do jogo no Estádio Dr. Hercílio Luz.

O Quadricolor chega, portanto, a 29 pontos, ainda no Z4 (é o 17º na tabela), mas a apenas um do Paysandu, a primeira equipe fora do Z4. Além disso, o Brusque ganha ânimo para o próximo duelo já nesta sexta-feira, fora de casa, contra o Ceará. Já o Amazonas estaciona nos 39 pontos, caindo para a décima posição.

Confira os melhores momentos:

