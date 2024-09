São Paulo disputa uma semifinal por temporada há 27 anos

O São Paulo bota todas as suas forças no duelo contra o Botafogo nesta quarta-feira (24/9), às 21h30, no Morumbis, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. O torneio continental é a grande obsessão do Tricolor no ano e, para avançar, a equipe se apega em um retrospecto impressionante. Afinal, o Soberano disputa uma semifinal na temporada há 27 anos.

A última vez que o São Paulo não chegou entre os quatro melhores de uma competição no ano, foi em 1996. A equipe chegou a ser vice-campeã estadual naquele ano, mas esta edição foi inteira por pontos corridos. Assim, o Tricolor figurou entre os quatro melhores de alguma competição por 27 anos seguidos.

Contudo, neste ano, o São Paulo ainda não alcançou tal marca. Afinal, pelo Campeonato Paulista, a equipe caiu nas quartas de final para o Novorizontino, nos pênaltis. Na mesma fase, mas pela Copa do Brasil, o Tricolor acabou eliminado pelo Atlético-MG. Assim, o duelo contra o Botafogo, pela Libertadores, é a última chance que o clube tem de manter o retrospecto e chegar em mais uma semifinal.

No duelo de ida, as equipes ficaram empatadas em 0 a 0 no Nilton Santos. Assim, quem vencer vai para as semifinais da Libertadores. Contudo, uma nova igualdade leva a partida para os pênaltis.

Veja todas as semifinais do São Paulo desde 1997:

1997: Semifinal Rio-São Paulo

1998: Vice campeão Rio-São Paulo e campeão Paulistão

1999: Semifinal Rio-São Paulo, semifinal Paulistão e semifinal Brasileirão

2000: Semifinal Rio-São Paulo, semifinal Copa dos Campeões, vice campeão Copa do Brasil e campeão Paulistão

2001: Vice Campeão Copa dos Campeões e campeão Rio-São Paulo

2002: Semifinal Copa do Brasil e vice campeão Rio-São Paulo

2003: Semifinal Sul-Americana e vice campeão Paulista

2004: Semifinal Libertadores

2005: Campeão Libertadores

2006: Semifinal Libertadores

2007: Semifinal Paulistão

2008: Semifinal Paulistão

2009: Semifinal Paulistão

2010: Semifinal Paulistão e semifinal Libertadores

2011: Semifinal Paulistão

2012: Semifinal Paulistão, semifinal Copa do Brasil e Campeão Sul-Americana

2013: Semifinal Paulistão e semifinal Sul-Americana

2014:Semifinal Sul-Americana

2015: Semifinal Paulistão e semifinal Copa do Brasil

2016: Semifinal Libertadores

2017: Semifinal Paulistão

2018: Semifinal do Paulistão

2019: Vice campeão Paulistão

2020: Semifinal Copa do Brasil

2021: Campeão Paulistão

2022: Semifinal Copa do Brasil, vice campeão Paulistão e vice campeão Sul-Americana

2023: Campeão Copa do Brasil

