Corinthians nunca perdeu para o Fortaleza como mandante

O Corinthians encara o Fortaleza nesta terça-feira (24/9), às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O Timão venceu a partida de ida por 2 a 0, na Arena Castelão e pode perder por até um gol de diferença que avança para a semifinal da competição. Contudo, o Alvinegro se apega em um retrospecto muito favorável para seguir no torneio continental.

Afinal, o Corinthians nunca perdeu para o Fortaleza jogando diante de seus torcedores. Ao todo, foram 17 jogos entre as equipes na cidade de São Paulo, com 11 vitórias do Timão e outros seis empates. Além disso, são 28 gols marcados pelo Alvinegro contra apenas nove do Leão do Pici.

É verdade que os últimos três confrontos na Neo Química Arena não houve vencedores. Pelo Brasileirão de 2023 e 2024, as equipes ficaram no empate (1 a 1 e 0 a 0). Além disso, Corinthians e Fortaleza se enfrentaram na Sul-Americana do ano passado e, jogando em Itaquera, também ficaram no 1 a 1. Contudo, se repetir os resultados, o Timão consegue a vaga na semifinal do torneio continental nesta temporada.

Aliás, o Corinthians pode até mesmo sofrer sua primeira derrota para o Fortaleza na história, jogando em seus domínios, que pode avançar. Contudo, o revés precisa ser por apenas um gol. Caso o Leão do Pici vença por três tentos de diferença, avançam para a semifinal, já por dois gols, o embate vai para os pênaltis.

Um provável Corinthians tem: Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu (Hugo); José Martínez, Bredon Bidon, Charles e Garro; Romero e Yuri Alberto (Memphis Depay).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.