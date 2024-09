Santos fracassa em objetivo de ter 80% de aproveitamento em casa

Há um mês, Fábio Carille definiu uma meta. O Santos precisaria de, pelo menos, 80% de aproveitamento jogando em casa, no segundo turno da Série B. Contudo, o Peixe somou muitos tropeços nas últimas partidas na Vila Belmiro e perdeu o fator ”alçapão” que era tão temido pelos adversários. Nesta segunda (23), a equipe ficou no empate em 1 a 1 com o Novorizontino, jogando em casa, e comprovou o baixo rendimento.

Afinal, desde que começou o segundo turno, o Santos, atuando na Vila, venceu o América-MG em um jogo recheado de polêmicas, empatou com Ponte Preta, Amazonas e Novorizontino em atuações tratadas como ruins e ainda perdeu para o Avaí. Por conta dos pontos perdidos diante de seu torcedor, a equipe desperdiçou a oportunidade de ser líder da Série B.

“Em porcentagem, no primeiro turno fizemos 81% em casa e fora, 40%. O que eu trouxe como meta e planejamento com o grupo. Manter os 81% em casa e, pelo menos, subir pelo menos para 60% fora. Foi isso que foi falado com eles”, disse Carille, no dia 19 de agosto.

Contudo, estes 80% estão longe de acontecer. Na verdade, o Santos soma apenas metade deste número e possui apenas 40% de aproveitamento na Vila Belmiro neste returno. Assim, por mais que vença as últimas cinco partidas que restam como mandante (Operário, Mirassol, Ceará, Vila Nova e CRB), o Santos não baterá o número estabelecido.

“A minha cobrança foi para manter em casa e não estamos fazendo isso. Somos o melhor visitante do campeonato, mas precisamos melhorar”, disse Carille, após o jogo contra o Novorizontino.

Santos firme na briga pelo acesso

Entretanto, se a disputa do título está ferrenha, o Santos está cada vez mais próximo do acesso, mesmo com desempenho ruim. Carille projeta 64 pontos ganhos como o “número ideal” para confirmar o retorno para a elite. No momento, o Peixe tem 50.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.