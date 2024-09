Técnico se fere em invasão de torcedores ao vestiário após goleada em clássico na Sérvia

Torcedores do Partizan protagonizaram cenas de desespero após a derrota por 4 a 0 no maior clássico da Sérvia, para o Estrela Vermelha. Os adeptos invadiram o vestiário e, inclusive, deixaram o técnico Alekasandar Stanojevic ferido no rosto durante a confusão. O treinador concedeu coletiva de imprensa com curativos e marcas de sangue após ferir-se com vidros.

Stanojevic tranquilizou familiares, amigos e imprensa ao informar que não houve agressão no vestiário. Apesar de lamentar o ocorrido, o treinador esclareceu que se cortou com os estilhaços de vidro no momento da invasão dos torcedores.

“Lamento ter vindo com estes curativos para a coletiva de imprensa. Se o jogo terminasse 0 a 0, eu não viria aqui. Mas assim tenho que vir. Não quero parecer que sou aquele que foge. Então, acabei atingido por vidros no vestiário e me machucando, mas não estou de drama”, disse Alekasandar.

Temporada na Sérvia

O clube de Belgrado não passa por um momento favorável no Campeonato Sérvio e tampouco no clássico de maior rivalidade local. Isso porque o Partizan sofreu a terceira derrota consecutiva para o Estrela Vermelha na goleada por 4 a 0.

O alerta também serve para o Campeonato Sérvio, visto que o Partizan ocupa a nona colocação na tabela de classificação com 11 pontos de 21 possíveis. O time de Stanojevic, que não vence há oito jogos, enfrenta o o Mladost Lučani na próxima rodada, neste domingo (29), às 12h (de Brasília), no Mladost Stadium Lučani.

