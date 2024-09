Orlando Ribeiro projeta participação do Santos no Brasileiro de Aspirantes

Orlando Ribeiro, técnico do Santos, fará sua estreia no Campeonato Brasileiro de Aspirantes como treinador. Com vasta experiência em categorias de base, incluindo passagens por clubes como São Paulo e Palmeiras, Orlando vê a competição como uma oportunidade de desenvolvimento, tanto para os jovens talentos da base quanto para os atletas profissionais que, ao integrar a equipe, podem trazer mais maturidade e experiência para o grupo.

“O Campeonato Brasileiro de Aspirantes, como treinador, será a minha primeira vez. Ficamos com uma alta expectativa porque temos bons atletas do Sub-20 e outros profissionais até 23 anos que podem nos auxiliar, como Fernandinho, Kevin Malthus e João Victor, todos já profissionais. Então, estes que são acima da idade podem reforçar a equipe para os jogos e eu acredito que vão aproveitar essa oportunidade. Então é uma mescla de sub-20 com profissionais. Na minha opinião será uma experiência muito boa para todos”, disse o treinador.

Orlando passou por esta mesma experiência que os atletas quando era jogador. Atuando como zagueiro, disputou o Campeonato Paulista Sub-23 em 1990, vestindo as cores do Ituano.

Santos estreia nesta quarta

A estreia do Santos no Brasileiro de Aspirantes está marcada para quarta-feira (25), às 15h (de Brasília) diante do Cuiabá. Aliás, o Dourado é o atual campeão da competição.

