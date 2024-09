Artilheiro do Peñarol vê otimismo por classificação na Libertadores

O clima no Peñarol, do Uruguai, é de confiança em busca da classificação para as semifinais da Libertadores. Afinal, após bater o Flamengo no Maracanã, o Aurinegro tem a chance de consolidar a vaga em casa, no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, na quinta-feira (26). Após a vitória por 5 a 0 diante do Cerro, no final de semana, pelo Campeonato Uruguaio, Facundo Batista falou sobre o clima acerca do time.

“A equipe titular está tendo um desempenho excelente e nos levando a coisas importantes. Quem entra do banco tem que fazer igual ou melhor. As pessoas estão muito entusiasmadas, assim como nós. Agora é descansar e focar na quinta-feira (26)”, disse o atacante, que marcou três gols na partida. Ele é o artilheiro da competição.

Fator casa será fundamental contra o Flamengo

O Peñarol disputará a sua quinta partida jogando em casa como mandante, e tem os números ao seu lado. Afinal, foram quatro vitórias em quatro jogos. O Estádio Campeón del Siglo, aliás, contará com uma grande festa da torcida.

Como venceu o primeiro jogo por 1 a 0, o time uruguaio joga pelo empate. Em caso de vitória brasileira por um gol de diferença, a classificação será definida nos pênaltis.

