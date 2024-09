‘Ninguém sabia que perguntaria isso’, brinca Fernando Diniz em sua primeira resposta no Cruzeiro

O técnico Fernando Diniz foi apresentado na tarde desta terça-feira (24) na Toca da Raposa II. Ele foi contratado para substituir Fernando Seabra, que foi demitido na manhã da última segunda. Desde o início de sua passagem pelo Cruzeiro, ele demonstrou bom humor.

O primeiro questionamento abordou o estilo de jogo de Diniz, que envolve a troca de passes entre goleiros e zagueiros. Nesse momento, o treinador fez sua primeira piada.

“Ninguém sabia que você ia perguntar isso”, afirmou, rindo.

Em seguida, Diniz destacou a naturalidade dessa abordagem e elogiou Fábio, afirmando que ele é um goleiro que se destaca ao jogar com os pés.

“Para mim, isso é muito natural. Vocês tiveram aqui um goleiro que não jogava com os pés, mas se tornou uma figura central no Fluminense, mesmo aos 42 anos. Fizemos muitos gols com a participação do Fábio. O Cássio, que vem da época do Corinthians, também gosta de atuar dessa forma. Ele possui a habilidade necessária para contribuir com o Cruzeiro”, ressaltou.

Depois, Diniz comentou o trabalho do preparador de goleiros do Cruzeiro, Robertinho, e enfatizou sua importância.

“Robertinho já está realizando um excelente trabalho com o Cássio. Quando analisamos o Cássio, costumamos focar nas falhas, mas ele possui boas habilidades tanto em passes curtos quanto longos. É possível observar que os ataques do Cruzeiro, que assisti, muitas vezes iniciaram com passes do Cássio. Robertinho está desempenhando um ótimo trabalho. Estamos bem amparados”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.