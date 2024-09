Fluminense embarca rumo a Belo Horizonte com retorno de peso

Com direito a um importante retorno, o Fluminense embarcou, na tarde desta terça-feira (24), rumo a Belo Horizonte (MG), onde enfrenta o Atlético-MG, na quarta (25). Thiago Silva, que era dúvida, viajou com o restante da delegação.

Dessa forma, ele deve reforçar a equipe contra o Galo, no jogo válido pela volta das quartas de final da Libertadores, segundo portal “ge”. Como venceu na ida por 1 a 0, o Tricolor tem a vantagem do empate para retornar à semifinal da competição pelo segundo ano seguido.

O zagueiro sofreu uma lesão leve no calcanhar esquerdo durante o primeiro jogo contra a equipe mineira, saindo do campo no intervalo. Posteriormente, ficou fora da partida contra o Botafogo, no último sábado (21), por precaução, visando exatamente a volta contra o Galo.

Quem desfalca o Flu, porém, é o volante Nonato, que passou por cirurgia para corrigir uma fratura no nariz, sofrida no Clássico-Vovô. Ele ainda não tem data de retorno, no entanto.

A partida contra o Atlético-MG é nesta quarta, na Arena MRV, às 19h (de Brasília). Atual campeão da Libertadores, o Fluminense pode empatar para avançar à semifinal. Caso perca por um gol de diferença, a disputa será, então, nos pênaltis. Para o Galo passar de maneira direta, precisa vencer por pelo menos dois gols de distância.

Confira os relacionados

Goleiros: Fábio, Felipe Alves, Vitor Eudes;

Laterais: Diogo Barbosa, Guga, Marcelo, Samuel Xavier;

Zagueiro: Thiago Silva, Thiago Santos, Antônio Carlos, Felipe Melo, Manoel;

Volantes: Martinelli, Bernal, Victor Hugo;

Meia: Lima, Renato Augusto, Ganso;

Atacantes: Arias, Keno, John Kennedy, Cano, Serna, Kauã Elias, Marquinhos.

