Corinthians x Fortaleza, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Na noite desta terça-feira (24/9), às 21h30 (de Brasília), Corinthians e Fortaleza se enfrentam pela partida de volta das quartas de final da Sul-Americana. O jogo será na casa do Timão, a Neo Química Arena, que teve esgotado todos os ingressos colocados à venda. Como venceu por 2 a 0 na ida, em Fortaleza, o Corinthians tem ótima vantagem. Afinal, pode perder por até um gol que ainda assim avançar à semifinal.

E a Voz do Esporte preparou uma cobertura em alto nível. A cobertura começará antes, às 20h (de Brasília), com um pré-jogo de primeira sob o comando de Marcus Cassino, que também estará com a narração.

A Jornada Esportiva da Voz ainda conta com nas reportagens de Luiz Gaspar. Além dele, há os comentários precisos de Paulo Carvalho. Assim, não deixe de conferir este jogão de brazucas na Sul-Americana clicando na arte acima a partir das 19h30 (de Brasília).

