AeroFla: torcida do Flamengo apoia o time em busca da virada no Uruguai

A torcida do Flamengo foi até os arredores do Aeroporto do Galeão, na tarde desta terça-feira (24), dar o último apoio aos jogadores antes da viagem para o Uruguai, para enfrentar o Peñarol. Como perdeu o primeiro jogo, no Maracanã, por 1 a 0, o Rubro-Negro precisa vencer fora de casa na quinta-feira.

Durante o caminho do ônibus até a entrada do aeroporto, no terminal de cargas, os torcedores gritaram “vamos virar, Mengo”.

O intuito da concentração dos rubro-negros, que começou por volta das 15h30, foi para “dar um gás a mais” aos jogadores. Assim, não houve gritos de cobranças, diferentemente do que aconteceu no término do jogo de ida.

Apoio para Gabigol

No percurso da delegação rubro-negra, torcedores penduraram uma bandeira em alusão ao camisa 99 Gabigol. Ele volta de lesão e viaja para o jogo. Muitos, aliás, pedem a entrada dele no time titular.

Caminhos para a classificação

Se o Flamengo vencer a partida em Montevidéu por um gol de diferença, a classificação será definida nos pênaltis. Em caso de triunfo por dois gols ou mais, o Rubro-Negro fica com a vaga. Caso contrário, os uruguaios que avançarão às semis.

