Real Madrid toma susto, mas vence o Alavés com mais um gol de Mbappé

O Real Madrid chegou a flertar com um vexame, mas conseguiu vencer o Alavés, nesta terça-feira (24), em jogo pela sétima rodada do Campeonato Espanhol, alcançando cinco vitórias seguidas na temporada. No Santiago Bernabéu, Lucas Vásquez, Mbappé e Rodrygo marcaram no 3 a 2 para os Merengues, que voltam a ficar a um ponto do líder Barcelona.

A partida marcou a 300ª do técnico Carlo Ancelotti à frente do Real. Havia, inclusive, a expectativa pela primeira aparição de Endrick como titular, já que os Merengues enfrentam o Atlético de Madrid no fim de semana. O jogador, porém, começou no banco, entrando, então, no segundo tempo.

Real Madrid sai na frente

A vitória do Madrid começou a ser construída logo no primeiro minuto. Afinal, com 54 segundos, Lucas Vásquez complementou passe rasteiro de Vini Jr e abriu o marcador no Bernabéu. O capitão substituía Carvajal, fora por lesão muscular.

Aos 40′, Mbappé fez uma pintura na casa madridista. Ele recebeu no meio campo, tocou de letra (com toque artístico) para Bellingham, que devolveu na velocidade. O craque francês, então, se livrou com facilidade da marcação e, de direita, chutou para o fundo do gol: 2 a 0. Foi seu sétimo gol em oitos jogos pelo Real.

O terceiro saiu no começo da etapa final. Rodrygo recebeu de Vásquez e chutou por debaixo das pernas do goleiro Sivera para transformar em goleada, aos 4′. Previsto para começar jogando, Endrick largou no branco e entrou apenas aos 24′ do segundo tempo, quando Ancelotti começava a descansar seus titulares.

Logo depois de entrar, fez uma linda jogada pela direita e bateu de canhota, mas a bola desviou e foi na trave. Seu ponto negativo foi o cartão amarelo, quando se estranhou com o zagueiro Mouriño. Ele deu uma trombada no defensor, flertando com a expulsão.

No fim, com o Real ‘subindo no salto’ e se desconcentrando com as mexidas, o Alavés quis dar um susto no torcedor madridista. Inicialmente, Protesoni descontou, aos 39′. De fora da área, ele pegou de primeira e mandou sem defesa para Courtois. A bola ainda bateu na trave antes de entrar. Dois minutos depois, Kike García recebeu enfiada espetacular do próprio Protesoni e chutou de canhota, no cantinho.

Próximos passos

O Real Madrid agora se volta para uma sequência complicada na temporada. Afinal, faz dois jogos seguidos fora de casa. O primeiro já é neste domingo (29), pela oitava rodada de La Liga, quando faz o clássico de Madri contra o Atlético, no Cívitas Metropolitano. Três dias depois, na quarta (2), enfrenta o Lille, pela segunda rodada da fase de Liga da Champions. O time vem na segunda posição no Campeonato Espanhol, com 17 pontos.

O guerreiro Alavés, por sua vez, mantém a oitava posição, com dez pontos. A equipe volta a campo no sábado (28), quando enfrenta o Getafe, fora de casa, pela oitava rodada de La Liga.

7ª Rodada do Campeonato Espanhol

17/09 (terça)

Mallorca 1×0 Real Sociedad

19/09 (quinta)

Leganés 0x2 Athletic Bilbao

24/09 (terça)

Sevilla 2×1 Valladolid

Valencia 0x0 Osasuna

Real Madrid 3×2 Alavés

25/09 (quarta)

Girona x Rayo Vallecano – 14h

Barcelona x Getafe – 16h

26/09 (quinta)

Espanyol x Villarreal – 14h

Las Palmas x Bétis – 14h

Celta x Atlético de Madrid – 16h

