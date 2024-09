Santos se reapresenta após empate frustrante na Série B

O empate em 1 a 1 com o Novorizontino na Vila Viva Sorte, na última segunda-feira (23), não estava nos planos do Santos. O resultado impediu a equipe de assumir a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Dessa maneira, o Peixe não perdeu tempo e iniciou a preparação para o próximo confronto, contra o Operário-PR, também em casa.

Os jogadores reapresentaram-se nesta terça, no CT Rei Pelé. Os titulares contra o Novorizontino fizeram uma atividade regenerativa na academia. Os reservas e demais atletas do elenco foram ao gramado e participaram de um treino técnico sob o comando de Fábio Carille.

O Santos terá mais três treinos durante a semana antes do embate contra os paranaenses: quarta, quinta e sexta. Sem nenhum jogador suspenso, Carille deve mandar a campo força máxima para tentar, mais uma vez, assumir a ponta da Série B.

No entanto, o treinador sabe que pode ficar sem alguns jogadores para a sequência da competição. Afinal, cinco atletas considerados titulares estão pendurados com dois cartões amarelos e, caso sejam advertidos contra o Operário, não enfrentarão o Goiás, fora de casa, na segunda-feira (7 de outubro). São eles o zagueiro Gil, o lateral-esquerdo Escobar e os meias Diego Pituca, João Schmidt e Giuliano.

Além do quinteto titular, o Peixe tem mais três pendurados, que costumam ser utilizados com frequência por Carille nos jogos da Série B. Caso sejam amarelados, o lateral-direito Rodrigo Ferreira e os volantes Sandry e Rincón também não enfrentarão o Goiás.

Santos e Operário enfrentam-se no próximo sábado (28), às 18h (de Brasília), pela 29ª rodada da Série B.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.