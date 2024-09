São Paulo x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo e Botafogo decidem nesta quarta-feira (25/9), às 21h30, no Morumbis, quem vai para a semifinal da Copa Libertadores. As equipes ficaram no empate sem gols no Nilton Santos, no jogo de ida. Assim, quem vencer avança na competição continental. Nova igualdade leva o embate para os pênaltis. O Tricolor segue no sonho do tetracampeonato, enquanto o Glorioso tenta um título inédito na sua galeria.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo e da ESPN.

Como chega o São Paulo

O Tricolor poupou boa parte de seus jogadores no duelo contra o Internacional, pelo Brasileirão, visando o jogo contra o Botafogo nesta quarta. Contra o Colorado, apenas Lucas Moura e Bobadilla, considerado titulares, começaram o embate. Por uma vaga na semifinal da competição, o São Paulo precisa vencer, já que a partida de ida, há uma semana, acabou sem gols. Para isso, conta com a força do Morumbis que deve estar novamente lotado.

Para a partida, o técnico Luis Zubeldía ainda tem algumas dúvidas. Afinal, o treinador ainda não sabe se vai manter o esquema com três zagueiros ou não. A ideia é que Wellington Rato comece como titular no sistema ofensivo. Contudo, caso escolha uma formação mais defensiva, o meia-atacante deve dar lugar para Sabino. Além disso, o Tricolor segue sem contar com Alisson, Pablo Maia. Contudo, existe uma expectativa que Ferreirinha fique ao menos no banco de reservas, caso seja necessário ter mais poderio ofensivo na partida.

Tricampeão do torneio continental, o São Paulo busca voltar a levantar a taça após 19 anos. Além disso, tenta voltar a uma semifinal de Libertadores após oito anos.

Como chega o Botafogo

O Botafogo enfrentará o São Paulo completo e sem novidades. Ou seja, não terá desfalques por lesão ou suspensão em relação à espinha dorsal do time nas últimas partidas. Júnior Santos, Eduardo, Jeffinho e Cuiabano já são baixas certas, afinal, estão um bom tempo no departamento médico, contudo, com boas perspectivas de retorno em breve.

Com isso, a ideia do técnico Artur Jorge é manter o estilo de procurar o gol adversário, independentemente do local onde o Glorioso estiver pisando. Assim, a escalação e a formação tática devem ser a mesma da semana passada, quando o Botafogo pressionou o Tricolor em boa parte do clássico nacional, mas não saiu de um empate sem gols, no Estádio Nilton Santos.

O time alvinegro busca alcançar uma semifinal da Libertadores após 51 anos. Em 2017, em sua última participação no torneio, bateu na trave, ficando nas quartas de final, após queda para o Grêmio.

SÃO PAULO X BOTAFOGO

Jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores

Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

Data e hora: 25/9/2024, às 21h30 (de Brasília)

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Lucas e William Gomes; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

BOTAFOGO: John, Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Gregore, Freitas e Almada; Luiz Henrique, Savarino e Jesus. Técnico: Artur Jorge

Árbitro: Dario Herrera (ARG)

Auxiliares: Ezequiel Brailosky (ARG) e Cristian Navarro (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

