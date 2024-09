São Paulo atuará em Brasília no duelo contra o Vasco pelo Brasileirão

O São Paulo jogará mais uma vez fora do Morumbis. Assim, a partida contra o Vasco será em Brasília, no Estádio Mané Garrincha, marcada para o dia 20 de outubro. Jogo será pelo returno do Campeonato Brasileiro.

O jogo mudará de local devido ao show do cantor Bruno Mars, que ocorrerá nos dias 04, 05, 08, 09, 12 e 13 de outubro. O Tricolor fechou acordo com a Live Nation, e o estádio virou prioridade para receber shows de alguns artistas em São Paulo.

Veja também: São Paulo disputa uma semifinal por temporada há 27 anos

Ainda sobre Brasília, essa será a segunda vez que o São Paulo atuará sob o comando de Luis Zubeldía. O clássico contra o Corinthians, no próximo domingo (29), também será na Arena BRB, pelo mesmo motivo. Entre esses jogos, o São Paulo enfrentará o Cuiabá fora de casa, antes da pausa no campeonato devido à Data FIFA.

Aliás, o São Paulo neste momento é o quinto colocado do Brasileirão, portanto, soma 44 pontos em 27 rodadas realizadas.

O São Paulo, no entanto, decidirá sua vida na Libertadores nesta quarta-feira (25), quando receberá o Botafogo no Morumbi. A partida de ida terminou em 0 a 0, e uma vitória simples garante a classificação do Tricolor.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.